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عربي-دولي

الأونروا تحذر من "نقص حاد" في السيولة

Lebanon 24
15-02-2024 | 12:50
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 قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الخميس، إن الوكالة ستواجه أزمة سيولة بداية من الشهر القادم، وإن مشكلاتها المالية ستتفاقم في نيسان، ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.

 

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، يتحدث في دبلن، حيث أعلنت أيرلندا عن دعم قدره 21.46 مليون دولار للوكالة، وحث الدول التي علقت التمويل على "إلغاء هذا القرار بشكل عاجل" واستئناف دعمها وتوسيعه.

 

ووجدت الأونروا، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية من بين خدمات أخرى للفلسطينيين، نفسها في خضم أزمة بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من أصل 13 ألف من موظفيها في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل حرب غزة.

 

 وأشار بعض المانحين للأونروا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنهم لن يستأنفوا الدعم حتى ينتهي التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه المزاعم. ومن المقرر نشر تقرير أولي في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

 وقال لازاريني في مؤتمر صحفي: "ستبدأ عمليتنا في التأثر اعتبارا من مارس، لكن أبريل سيكون حقا الشهر الذي سنتعرض فيه لتدفقات نقدية سلبية حادة"، ووصف ما تشهده الوكالة بأنه "تهديد لوجودها".

 
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( سكاي نيوز)

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