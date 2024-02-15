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عربي-دولي

امتلك 10 سبايا وتزوح طفلة صغيرة.. زوجة البغدادي تكشف أسرار أخطر زعيم إرهابيّ

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:14
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كشفت أسماء محمد زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تفاصيل وأسرار الرجل الأخطر في العالم في الفترة من 2014 حتى مقتله بعملية أميركية في شمال غرب سوريا في عام 2019.

ففي أول ظهور لها على وسيلة إعلامية، تحدثت أسماء محمد عن تفاصيل لقائها الأخير بزوجها أبو بكر البغدادي، قائلة "بعدما تعرض مواقع التنظيم في البوكمال لهجوم روسي عنيف فبدأت الأسر الداعشية الانتقال إلى منطقة شعفة بالضفة الأخرى لنهر الفرات".
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وأضافت "في هذا الوقت كنت لم ألتق البغدادي منذ فترة وتوجهنا في هذه الرحلة إلى منزل أخيه وجاء البغدادي إلينا هناك"، مشيرة إلى أنه "لم يخبرنا أننا سنرحل إلى تركيا لكنه قال سنتوجه إلى إدلب".
وتابعت: "وحين وصلنا إدلب تغيرت المعادلة وكان قراره خروجنا النهائي إلى تركيا"، لافتة إلى أن الرحلة إلى إدلب استغرقت 6 أيام صعبة لتظل عائلة زعيم داعش هناك لمدة شهر.

وأشارت إلى أنه لم يقض معنا في إدلب إلا ليلة واحدة "وكان هذا هو اللقاء الأخير ولم أجلس معه بمفردنا".

فيما أفصحت الزوجة المعتقلة حالياً في العراق عن بعض أسرار الزعيم الداعشي قائلة إنه امتلك أكثر من 10 "سبايا" إيزيديات.

كما لفتت إلى أن البغدادي تزوج طفلة عراقية تكاد لا تبلع الـ 13 عاماً، موضحة أنها كانت في عمر بناته.

وكانت أسماء التي تزوجت عام 1999 بإبراهيم كشفت في مقابلتها أن زوجها اعتقل من قبل القوات الأميركية، من دون سبب في 2004.(العربية)

المصدر: العربية
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