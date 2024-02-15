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بوتين: روسيا لم تفرق أبدا بين الروس والأوكرانيين

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:35
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن روسيا لم تفرق أبدا بين الشعبين الروسي والأوكراني، إيمانا منها بأنهم شعب واحد.

 

وقال بوتين في محادثة مع عمال شركة "أورالفاغونزافود" الروسية لتصنيع الدبابات: "أريد أن أقول مباشرة كيف كان الوضع..الجميع يعرف هذا، لم نفرق قط بين الروس والأوكرانيين، بين روسيا وأوكرانيا".

 
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وأكد الرئيس أن الغالبية العظمى ممن عاشوا في أوكرانيا والغالبية المطلقة من الناس في روسيا يعتقدون الأمر ذاته في الواقع.

 

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس إلى أن المشاعر المعادية لروسيا في أوكرانيا متجذرة عبر التاريخ.

 

وقال بوتين: "بعد الحرب الوطنية العظمى، فر بعض هؤلاء العناصر القومية والنازية الذين تعاونوا مع هتلر إلى الخارج..لقد فروا إلى الولايات المتحدة، إلى كندا، واعتمد عدونا عليهم".

 

وأشار إلى أن الأشخاص الذين لديهم مشاعر معادية لروسيا، وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، دون أن تكون ثمة أهمية لكنية هذا الرئيس أو ذاك.. لقد تصرفوا بعدوانية ووقاحة وفي وقت واحد".

( روسيا اليوم)
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