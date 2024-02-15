إسرائيل.. عائلات الأسرى تطالب باجتماع "عاجل" مع مجلس الحرب

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الخميس، باجتماع عاجل مع مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، على خلفية قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد لاستكمال محادثات القاهرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "على خلفية قرار نتنياهو عدم إرسال وفد إسرائيلي مرة أخرى لإجراء محادثات في مصر بخصوص المختطفين، طالبت عائلاتهم بعقد اجتماع عاجل مع مجلس الحرب في الحكومة".

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مؤتمر صحفي في تل أبيب، بثته الهيئة الرسمية، إنّ "عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة يعني شيئا واحدًا؛ التخلي عنهم (الأسرى في غزة)".

وأعلنت العائلات الإسرائيلية عن تصعيد ما وصفوها بـ "الإجراءات النضالية"، من أجل الضغط على الحكومة للإفراج عن الأسرى في غزة.

( الأناضول)