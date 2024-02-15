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عربي-دولي

مسؤول يتعرّض لاعتداء داخل مكتبه... نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة

Lebanon 24
15-02-2024 | 14:17
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تعرّض مسؤول في مجلس مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية شمال مصر، للطعن داخل مكتبه.

وفي التفاصيل، تعرّض سكرتير مجلس مدينة الزقازيق أيمن عبد اللطيف، لاعتداء من أحد موظفيه بسلاح أبيض، بسبب خلافات في العمل ووجود دوافع لدى الموظف للانتقام من مديره.
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وتبيّن أن عبد اللطيف فوجئ باقتحام أحد موظفيه المكتب وتوجيه السباب له وطعنه بسلاح أبيض في رأسه وصدره.

وأنقذ الموظفون سكرتير المدينة من اعتداء زميلهم، ونقلوه للمستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الموظف المعتدي وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)
 
 
 

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