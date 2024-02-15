13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دعوة لبوتين بسبب خوفه على الهوية العرقية: انجبوا الأطفال
Lebanon 24
15-02-2024
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الأسر الروسية على إنجاب طفلين على الأقل في سبيل الحفاظ على الهوية العرقية للأمة وعلى أن تنجب ثلاثة أو أكثر كي تنمو البلاد وتزدهر.
ومنذ أن شنت حربها على أوكرانيا منذ عامين تقريبا، تتكبد روسيا خسائر بشرية مهمة، لكن أعدادها غير معلنة، ويفر مئات الآلاف بسبب معارضتهم للصراع أو الخوف من الاستدعاء للقتال.
Advertisement
وذكر بوتين لموظفين في مصنع دبابات في منطقة الأورال أن طفلين لكل أسرة هو الحد الأدنى إذا ما أراد سكان روسيا الحفاظ على هويتهم.
وأضاف: "إذا كنا نريد البقاء كمجموعة عرقية، أو كمجموعات عرقية تستوطن روسيا، فلا بد من طفلين على الأقل".وتابع: "إذا أنجبت كل أسرة طفلا واحدا فحسب، فسيتقلص عددالسكان.. ومن أجل التطور والتنمية، تحتاجون إلى ثلاثة أطفال على الأقل".
وعانت روسيا على مدى عقدين من الزمن من الانخفاض التدريجي في عدد السكان في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقدر مكتب الإحصاءات الرسمي أن عدد سكان روسيا بلغ 146.4 مليون نسمة في بداية 2023 هبوطا من نحو 149 مليون نسمة قبل 20 عاما، لكنه أعلى من 143 مليونا بين عامي 2007 و2012.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ترفع رجليها".. ميريام فارس تُثير الجدل وتتعرّض للهجوم (صورة)
Lebanon 24
"ترفع رجليها".. ميريام فارس تُثير الجدل وتتعرّض للهجوم (صورة)
03:36 | 2024-02-15
15/02/2024 03:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الثاني (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الثاني (صور)
03:39 | 2024-02-15
15/02/2024 03:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجوم الاسرائيلي الاوسع والأشد دمويّة ضد الجنوبيين و"رسائل جوية" فوق بيروت
Lebanon 24
الهجوم الاسرائيلي الاوسع والأشد دمويّة ضد الجنوبيين و"رسائل جوية" فوق بيروت
23:00 | 2024-02-14
14/02/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلات وأجواء حميمة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب مع خطيبها (صور)
Lebanon 24
قُبلات وأجواء حميمة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب مع خطيبها (صور)
01:25 | 2024-02-15
15/02/2024 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:28 | 2024-02-15
مكالمة بين بايدن ونتنياهو.. توتّر وإتهامات
16:47 | 2024-02-15
نتنياهو أبلغ بلينكن: هذا الموقف سيكون "هدفًا في مرمانا"
16:45 | 2024-02-15
بالفيديو... هكذا أصابت صواريخ "فلق" التي أطلقها "حزب الله" منزلاً في كريات شمونة
16:35 | 2024-02-15
حتى الأن... إعادة إعمار غزة تُقدّر بنحو 20 مليار دولار
16:19 | 2024-02-15
صور تُنشر للمرة الأولى: تعرفوا إلى أولاد أبو بكر البغدادي المعتقلين في العراق
16:15 | 2024-02-15
سوناك يرحب بتوصيل الأردن مساعدات إلى غزة
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 00:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 00:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 00:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24