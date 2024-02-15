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غرق سفينة قبالة سواحل سيناء

Lebanon 24
15-02-2024 | 15:08
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أعلنت وسائل إعلام مصرية عن غرق سفينة تنزانية متجهة إلى السودان في البحر المتوسط، وذلك قبالة شواطئ شمال سيناء حيث تم إنقاذ طاقمها ونقله إلى ميناء العريش البحري.

وكشفت مصادر لموقعي "مصر تايمز" و"القاهرة 24" أن السفينة التجارية كان على متنها 15 مدنيا هم طاقم المركب الذي غرق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل شمال سيناء وتم نقلهم إلى ميناء العريش لتلقي العلاج اللازم.
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وأكدت المصادر أن المصابين نقلوا على متن السفينة التجارية لميناء العريش البحري بعد انتشالهم من البحر إثر غرق مركبهم، حيث كان أغلبهم من الجنسية السورية. (روسيا اليوم)

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