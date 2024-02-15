الإعلام الحكومي بغزة: تحويل "مستشفى ناصر" لمقبرة وثكنة جريمة حرب

اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، تحويل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي القطاع لـ"مقبرة وثكنة" جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة "ضد كل المعاهدات الدولية".

جاء ذلك في بيان للمكتب نشره عبر منصة تلغرام، في وقت يشهد فيه المجمع الطبي وضعا كارثيا، نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحام قوات إسرائيلية له.

وأفاد المكتب، في بيانه بأن "اقتحام مجمع ناصر الطبي واحتلاله بالقوة العسكرية والسلاح وإطلاق النار بداخله جريمة حرب يندى لها جبين البشرية".

وأردف أن "اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والجنود المدججين بالسلاح وإطلاق النار على الطواقم الطبية والنازحين بداخله (...) يعدُّ جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان ضد القانون الدولي وكل المعاهدات الدولية".

وأوضح البيان، أن "جيش الاحتلال هدد المتواجدين بالمجمع بالقتل وإطلاق النار المباشر، وقام بمنع عنهم الماء والطعام وحليب الأطفال".

كما قام بـ"فرض ممارسات قاسية عليهم، ما فاقم الأزمة داخله وجعل الظروف خطيرة ومثيرة للخوف والرعب، بشكل يمنع بوضوح الطواقم من تقديم الخدمة الطبية والصحية لمئات المرضى والجرحى والنازحين، ما يهدد حياتهم"، وفق ذات البيان.

وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة مئات أفراد الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بمجمع ناصر الطبي.

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