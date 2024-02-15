Advertisement

عربي-دولي

سوناك يرحب بتوصيل الأردن مساعدات إلى غزة

Lebanon 24
15-02-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1164792-638436340225140177.jpeg
Doc-P-1164792-638436340225140177.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه حثّ إسرائيل اليوم، على فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل للسماح بإيصال المساعدات الدولية إلى غزة عبر ميناء أسدود، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وبحسب «رويترز»، ذكر البيان الصادر عن «داوننغ ستريت» أن «رئيس الوزراء سلّط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في غزة وحثّ إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية بحراً عبر ميناء أسدود».

 
Advertisement

ورحّب سوناك بجهود الأردن في توصيل المساعدات لغزة عبر إنزال جوي، وذلك بعد اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في داوننغ ستريت.

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة البث الأردنية الرسمية الملك وهو على متن طائرة ويشارك في عملية الإنزال الجوي لمستلزمات للمستشفيات الميدانية في القطاع الفلسطيني.

 

وذكر متحدث باسم مكتب سوناك «رحّب رئيس الوزراء بجهود الأردن المبتكرة لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة من البر والجو، وعرض عمل بريطانيا في تذليل العوائق أمام توصيل المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية».

( الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:25 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:28 | 2024-02-15
16:47 | 2024-02-15
16:45 | 2024-02-15
16:35 | 2024-02-15
16:19 | 2024-02-15
16:00 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24