سوناك يرحب بتوصيل الأردن مساعدات إلى غزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه حثّ إسرائيل اليوم، على فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل للسماح بإيصال المساعدات الدولية إلى غزة عبر ميناء أسدود، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب «رويترز»، ذكر البيان الصادر عن «داوننغ ستريت» أن «رئيس الوزراء سلّط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في غزة وحثّ إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية بحراً عبر ميناء أسدود».

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ورحّب سوناك بجهود الأردن في توصيل المساعدات لغزة عبر إنزال جوي، وذلك بعد اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في داوننغ ستريت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته هيئة البث الأردنية الرسمية الملك وهو على متن طائرة ويشارك في عملية الإنزال الجوي لمستلزمات للمستشفيات الميدانية في القطاع الفلسطيني.

وذكر متحدث باسم مكتب سوناك «رحّب رئيس الوزراء بجهود الأردن المبتكرة لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة من البر والجو، وعرض عمل بريطانيا في تذليل العوائق أمام توصيل المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية».

( الشرق الأوسط)