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عربي-دولي

توترات في بحر العرب: البحرية الأميركية تعترض شحنة أسلحة إيرانية

Lebanon 24
15-02-2024 | 15:50
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أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الخميس، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي قامت بمصادرة شحنة من الأسلحة التقليدية المتطورة وغيرها من المساعدات الفتّاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من على سفينة في بحر العرب في 28 كانون الثاني الماضي.
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وأضافت، أن الشحنة تحتوي على أكثر من 200 حزمة تشمل مكونات صواريخ ومتفجرات وأجهزة أخرى. وقال قائد "سنتكوم" مايكل إريك كوريلا، "إن هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة، كما أن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة، يستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".

وفي 16 كانون الثاني، أعلن الجيش الأمريكي، مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن قارب في بحر العرب كانت متوجهة إلى الحوثيين، في أول عملية من نوعها منذ بدأ الحوثيون باستهداف سفن قبالة اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، "أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ أربع ضربات ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وثلاث مركبات جوية متنقلة بدون طيار، وسفينة سطحية متفجرة غير مأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأكد الجيش أنها كانت معدة "مسبقا للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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