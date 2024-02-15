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عربي-دولي

صور تُنشر للمرة الأولى: تعرفوا إلى أولاد أبو بكر البغدادي المعتقلين في العراق

Lebanon 24
15-02-2024 | 16:19
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بعدما ظهرت أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، في لقاء مع العربية، اليوم الخميس، لتروي لأول مرة عقب مرور 5 سنوات على مقتله، أسراراً لم تكشف بعد عن الرجل الذي روع سوريا والعراق، حصلت العربية.نت على الصور الأولى لأولاده.
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وتبين أن عدد أولاد البغدادي الذي كان متزوجاً من 4 نساء، اثنتنان منهن معتقلتان، يبلغ 11، بعضهم مسجون في العراق.

فمن ضمن هؤلاء، فاطمة وحسن وعبدالله، بالإضافة إلى أميمة، وهم في السجون العراقية.
أميمة ابنة البغدادي (معتقلة في السجون العراقية)
فاطمة ابنة البغدادي (معتقلة)

أما يمان فقتل مع والده في سوريا حين فجر نفسه مع 2 من زوجاته قبل 5 أعوام.
يمان فجر نفسه مع البغدادي في سوريا


إلى ذلك، كشفت أن البغدادي الذي أصابه الغرور بعد توليه زعامة داعش، كان يخشى كثيرا المسيرات الأميركية.
حسن ابن البغدادي(معتقل أيضا في العراق)


وكانت السلطات القضائية العراقية أعلنت رسمياً بوقت سابق اليوم أنها تمكنت من استعادة عائلة أبو بكر البغدادي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم تدوين أقوال أفراد عائلته بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار داعش".(العربية)

المصدر: العربية

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