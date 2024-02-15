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عربي-دولي
نتنياهو أبلغ بلينكن: هذا الموقف سيكون "هدفًا في مرمانا"
Lebanon 24
15-02-2024
|
16:47
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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن اعتراف واشنطن بشكل مباشر أو غير مباشر بدولة فلسطينية سيكون "هدفا في مرمانا".
وذكر الموقع الأمريكي نقلًا عن المسؤول، مساء الخميس، أن نتنياهو قال لبلينكن، خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب، إن "اعتراف الولايات المتحدة المباشر أو غير المباشر بدولة فلسطينية سيكون بمثابة جائزة لمن خططوا ونفذوا مذبحة السابع من تشرين الأول الماضي"، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى"
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وأعرب وزراء في الحكومة الإسرائيلية وسياسيون بارزون عن معارضتهم الشديدة لقيام دولة فلسطينية، وكذلك التقارير عن اعتراف أمريكي محتمل بدولة فلسطينية.
وكتب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة "إكس"، مساء الخميس "لن نكافئ الإرهاب ولن نسمح بإقامة دولة فلسطينية تعرض مواطني إسرائيل للخطر". كما كتب أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” على منصة “إكس” أيضًا، أن الدولة الفلسطينية حلم تحول إلى سراب ولا يمكن استعادته.
وأضاف أن قيام دولة فلسطينية "سيدخل المنطقة برمتها إلى فوضى وسفك دماء لم يسبق لهما مثيل، وسيعرض وجود دولة إسرائيل ذاته للخطر وسيؤثر بشدة على الاستقرار الداخلي في مصر والأردن".
وزعم ليبرمان أنه لا يوجد زعيم فلسطيني مستعد للتوقيع على اتفاق ينهي الصراع مهما كانت التنازلات الإسرائيلية وحجمها.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
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