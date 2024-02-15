مكالمة بين بايدن ونتنياهو.. توتّر وإتهامات

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كشفت مصادر في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية" تفاصيل تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.وقالت إن "إتصال بايدن ونتنياهو متوتّراً جداً.وأضافت أن "بايدن حمّل خلال الاتصال نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في "فوضى"، على حد تعبيره.ووفق المصادر فإن الخلاف بين الطرفين كان حول الوقف المؤقت لإطلاق النار، وموقف نتنياهو من تسهيل صفقة تبادل الرهائن.وكانت موقع "أكسيوس" قد أكد الاتصال بين بايدن ونتنياهو، وأشار إلى أن المحادثة استمرّت نحو 40 دقيقة.