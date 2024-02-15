13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل: جنوب إفريقيا تتلاعب بالمحكمة الدولية لحماية "حماس"
Lebanon 24
15-02-2024
|
17:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت اسرائيل الخميس ما وصفته بالالتماس "غير المبرّر" الذي تقدّمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط القانونية لمنع هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
Advertisement
ورفعت بريتوريا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولم تبتّ المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 كانون الثاني ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقدمت جنوب إفريقيا الثلاثاء التماساً إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن "هناك تطوراً كبيراً منذ صدور قرار المحكمة في كانون الثاني، وهو الهجوم المعلن على رفح.
وفي ردها الذي نشر على موقع محكمة العدل الدولية في وقت متأخر الخميس، قالت إسرائيل "إن ادعاءات جنوب إفريقيا غير المبررة توضح أن طلبها ليس مدفوعا بأي تغيير في الظروف، وليس له أي أساس في الواقع أو القانون".
واعتبرت أن بريتوريا تسعى "للتلاعب بالمحكمة لحماية حماس، حليفة جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة، وهي منظمة إرهابية عالمية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ترفع رجليها".. ميريام فارس تُثير الجدل وتتعرّض للهجوم (صورة)
Lebanon 24
"ترفع رجليها".. ميريام فارس تُثير الجدل وتتعرّض للهجوم (صورة)
03:36 | 2024-02-15
15/02/2024 03:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الثاني (صور)
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة حامل بمولودها الثاني (صور)
03:39 | 2024-02-15
15/02/2024 03:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلات وأجواء حميمة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب مع خطيبها (صور)
Lebanon 24
قُبلات وأجواء حميمة.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الحب مع خطيبها (صور)
01:25 | 2024-02-15
15/02/2024 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجوم الاسرائيلي الاوسع والأشد دمويّة ضد الجنوبيين و"رسائل جوية" فوق بيروت
Lebanon 24
الهجوم الاسرائيلي الاوسع والأشد دمويّة ضد الجنوبيين و"رسائل جوية" فوق بيروت
23:00 | 2024-02-14
14/02/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بشأن تعطيل المدارس غدًا حدادًا على مجزرة النبطية.. هذا ما أعلنه وزير التربية
14:49 | 2024-02-15
15/02/2024 02:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2024-02-15
سوناك لنتنياهو: التفاوض على هدنة إنسانيّة أولوية فورية
19:00 | 2024-02-15
البيت الأبيض: روسيا تمتلك سلاحاً مضاداً للأقمار الاصطناعية
18:30 | 2024-02-15
موقف جديد لنتنياهو.. ماذا جاء فيه؟
17:28 | 2024-02-15
مكالمة بين بايدن ونتنياهو.. توتّر وإتهامات
16:47 | 2024-02-15
نتنياهو أبلغ بلينكن: هذا الموقف سيكون "هدفًا في مرمانا"
16:45 | 2024-02-15
بالفيديو... هكذا أصابت صواريخ "فلق" التي أطلقها "حزب الله" منزلاً في كريات شمونة
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
16/02/2024 02:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
16/02/2024 02:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
16/02/2024 02:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24