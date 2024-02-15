إسرائيل: جنوب إفريقيا تتلاعب بالمحكمة الدولية لحماية "حماس"



Advertisement ورفعت بريتوريا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولم تبتّ المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 كانون الثاني ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. انتقدت اسرائيل الخميس ما وصفته بالالتماس "غير المبرّر" الذي تقدّمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط القانونية لمنع هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.ورفعت بريتوريا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.ولم تبتّ المحكمة بعد في جوهر القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 كانون الثاني ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقدمت جنوب إفريقيا الثلاثاء التماساً إلى محكمة العدل الدولية، قائلة إن "هناك تطوراً كبيراً منذ صدور قرار المحكمة في كانون الثاني، وهو الهجوم المعلن على رفح.



وفي ردها الذي نشر على موقع محكمة العدل الدولية في وقت متأخر الخميس، قالت إسرائيل "إن ادعاءات جنوب إفريقيا غير المبررة توضح أن طلبها ليس مدفوعا بأي تغيير في الظروف، وليس له أي أساس في الواقع أو القانون".



واعتبرت أن بريتوريا تسعى "للتلاعب بالمحكمة لحماية حماس، حليفة جنوب إفريقيا منذ فترة طويلة، وهي منظمة إرهابية عالمية".