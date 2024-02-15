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عربي-دولي

البيت الأبيض: روسيا تمتلك سلاحاً مضاداً للأقمار الاصطناعية

Lebanon 24
15-02-2024 | 19:00
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أعلن البيت الأبيض أن "روسيا باتت تمتلك سلاحاً جديداً مثيراً للقلق مضاداً للأقمار الاصطناعية"، لكنه قال إنه "لا يمكن أن يتسبب في "دمار مادي" بشكل مباشر لكوكب الأرض".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "مسؤولي الاستخبارات الأميركية لديهم معلومات تفيد بأن روسيا باتت تمتلك هذه القدرة، لكن السلاح ذاته ليس جاهزا للاستخدام حالياً".
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ويقوم مسؤولون أميركيون بتحليل المعلومات المتوافرة لديهم حول هذه التكنولوجيا الناشئة، وقد أجروا مشاورات مع حلفاء وشركاء بشأن هذه المسألة.
وأضاف كيربي: "أولاً، هذه ليست قدرة نشطة ولم يتم نشرها، ورغم أن سعي روسيا لامتلاك هذه القدرة بالتحديد أمر مثير للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي فرد".
وتابع: "نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي هنا على الأرض".

وأكد البيت الأبيض معلوماته الاستخباراتية بعد تحذير غامض يوم الأربعاء أصدره رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، مايك تورنر، الذي حثّ إدارة بايدن على رفع السرية عن معلومات عما وصفه "بالتهديد الخطير للأمن القومي".
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