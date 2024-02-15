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عربي-دولي

سوناك لنتنياهو: التفاوض على هدنة إنسانيّة أولوية فورية

Lebanon 24
15-02-2024 | 19:30
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّ التفاوض على هدنة إنسانيّة في قطاع غزّة أولويّة فوريّة.
وتحدّث سوناك هاتفياً مع نتنياهو وأكّد مجدداً أنّ "الأولويّة الفوريّة يجب أن تكون التفاوض على هدنة إنسانيّة للسماح بالإفراج الآمن عن الرهائن وتسهيل تسليم مزيد من المساعدات إلى غزّة، بما يؤدّي إلى وقف إطلاق نار دائم على المدى الطويل"، حسبما قال المتحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني.
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وأضاف المتحدّث: "رئيس الوزراء قال إنّ المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيّين في غزّة والأثر الإنساني الذي يُحتمل أن يكون مدمّراً للتوغّل العسكري في رفح".

وجاءت هذه المحادثة الهاتفيّة بعد أن شنّت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الدامية على الجزء الجنوبي من القطاع الفلسطيني الخميس.
وأضاف سوناك أنّه "يجب بذل مزيد من الجهود لتخفيف القيود المفروضة على إمدادات المساعدات وضمان وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانيّة إلى المدنيّين المحتاجين في كلّ أنحاء قطاع غزّة".
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