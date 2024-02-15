قصف إسرائيلي لمنزل برفح يسقط شهداء وجرحى

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في حي النصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر يعود لعائلة زعرب، ما أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.واستشهد فلسطينيان على الأقل وجرح آخرون، مساء الخميس، في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شخصين وعدد من الجرحى من تحت أنقاض المنزلين، وما زالت تبحث عن عالقين، وتحاول إخماد حريق نشب في المكان جراء القصف الإسرائيلي.كما قصف الطيران الإسرائيلي منطقة تل الزعتر شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي لمنطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.