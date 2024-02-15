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عربي-دولي
بالمسيّرات.. فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً في هضبة الجولان
Lebanon 24
15-02-2024
|
23:31
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أكدت فصائل عراقية مسلحة أنها قصفت بالطيران المسيّر هدفا عسكريا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من هضبة الجولان.
وذكرت الفصائل، التي تعرف نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان على تليغرام، مساء أمس الخميس، أن القصف جاء دعما للفلسطينيين في غزة وردا على ما سماها "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع.
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وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت في يناير الماضي قصف هدف عسكري في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أميركية في ريف الحسكة بشرق سوريا بالمسيرات.
عشرات الهجمات
يذكر أن تلك الفصائل أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.(العربية)
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