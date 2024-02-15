قبالة سواحل جرجيس.. العثور على 9 جثث إثر غرق مركب مهاجرين (صور)

عثرت السلطات التونسية على 9 جثث إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس في ولاية مدنين جنوب شرق البلاد، كان على متنه 52 شخصا من جنسيات أجنبية.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" إنه تم العثور "في عملية نجدة وإنقاذ على بعد 4 أميال من سواحل الجدايرية على 52 مجتاز من جنسيات أجنبية مختلفة من بينهم عدد 1 حالة حرجة و9 جثث".

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