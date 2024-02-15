Advertisement

عربي-دولي

قبالة سواحل جرجيس.. العثور على 9 جثث إثر غرق مركب مهاجرين (صور)

Lebanon 24
15-02-2024 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1164855-638436621078539647.jpg
Doc-P-1164855-638436621078539647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت السلطات التونسية على 9 جثث إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس في ولاية مدنين جنوب شرق البلاد، كان على متنه 52 شخصا من جنسيات أجنبية.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" إنه تم العثور "في عملية نجدة وإنقاذ على بعد 4 أميال من سواحل الجدايرية على 52 مجتاز من جنسيات أجنبية مختلفة من بينهم عدد 1 حالة حرجة و9 جثث".
Advertisement
 


وأضافت: "تم إدخال المجتازين إلى الميناء التجاري بجرجيس بحضور ممثل النيابة العمومية والتنسيق مع الصحة العمومية للقيام بالكشف على بقية المجتازين".

وتشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وتعلن السلطات بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-02-16
03:24 | 2024-02-16
03:09 | 2024-02-16
03:08 | 2024-02-16
02:45 | 2024-02-16
02:34 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24