مصر تبني منطقة عازلة عند حدود غزة.. هذا ما وثقته صور الأقمار الإصطناعية

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ماكسار تكنولوجيز"، أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة ضخمة بعرض أكثر من ميلين، وجدار على طول حدودها مع غزة.



ووفقا للصور التي تم التقاطها في الأيام الخمسة الماضية، قامت جرافات بتجريف جزء كبير من الأراضي المصرية بين الطريق وحدود غزة من أجل إقامة المنطقة العازلة، والتي تمتد من نهاية حدود غزة إلى البحر الأبيض المتوسط.

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كما أظهرت صور الأقمار الصناعية الإضافية التي استعرضتها شبكة CNN أن الجرافات وصلت إلى الموقع في 3 شباط، وأن الأعمال الأولية لبناء في المنطقة العازلة بدأت في 6 شباط، وكانت هناك زيادة كبيرة بها في الأيام الخمسة الماضية.