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عربي-دولي

هكذا نفذت واشنطن هجوماً إلكترونياً على سفينة تجسس إيرانية

Lebanon 24
16-02-2024 | 00:05
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قامت الولايات المتحدة مؤخراً بشن هجوم إلكتروني على سفينة عسكرية إيرانية كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لثلاثة مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون إن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أكثر من أسبوع وكان جزءاً من رد إدارة الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي شنته الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن أواخر الشهر الماضي وإصابة عشرات آخرين.

توفر المعلومات للحوثيين

كذلك أوضح المسؤولون أن العملية كانت تهدف إلى منع قدرة السفينة الإيرانية على تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحوثيين في اليمن، بحسب ما نقل موقع "إن بي سي".

وأشاروا إلى أن إيران تستخدم السفينة لتوفير معلومات الاستهداف للحوثيين حتى تكون هجماتهم على السفن أكثر فعالية.
 
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وقال أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على الهجوم الإلكتروني، إن العملية نُفذت على سفينة إيرانية تدعى MV Behshad.

فيما رفض المسؤولون الآخرون الكشف عن اسم السفينة.

ولا يكشف المسؤولون الأميركيون عادةً عن العمليات السرية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، ولم ينشروا علنا معلومات حول تلك التي تتعلق بسفينة التجسس الإيرانية المشتبه بها.
السفينة "بهشاد"

ومنذ كانون الثاني الماضي، تعمل السفينة "بهشاد" بالقرب من ميناء جيبوتي وقاعدة عسكرية صينية على الشاطئ، وفقًا لبيانات تتبع السفن. (العربية)

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