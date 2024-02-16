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الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
16-02-2024 | 00:14
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلغورود والبحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
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وأضاف البيان: اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرات بدون طيار، واحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وأربع طائرات فوق البحر الأسود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 14 قذيفة من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "أر إم-70" "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران العام الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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