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أفاد ضابط متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية بأن بلاده قد تفقد المزيد من الأراضي لصالح روسيا في حال لم تقم كييف بدعم قواتها في المناطق التي يجري فيها القتال مع القوات الروسية.وأشار الضابط المتقاعد الأوكراني، إيغور لابين، خلال مقابلة مع قناة "دايركت" التلفزيونية الأوكرانية إلى أن نقص في الأموال اللازمة للجيش قد يفقد أوكرانيا المزيد من الأراضي، مضيفا أن سكان مدينة زابوروجيه بالفعل يستعدون لتسليم المدينة.وتابع لابين بالقول "اليوم لم يخصصوا الأموال المطلوبة لبناء خط دفاع في زابوروجيه لقد وجدوا الملايين لغايات أخرى، ولكن للأمور الدفاعية في زابوروجيه لم يخصصوا أي شيء"، مضيفا بالقول أن الحالة المزاجية لدى السكان سلبية للغاية.ووفقا للابين، إذا استمرت قيادة أوكرانيا في اتخاذ مثل هذه القرارات، فلن يكون لدى القوات المسلحة الأوكرانية قريبا أي مدفعية، وسوف تتقلص أراضي أوكرانيا.ولفت الضابط المتقاعد إلى أن كييف لن تكون قادرة على التعبئة، وهو ما سيؤدي في رأيه إلى زيادة عدد القتلى بين الجنود الأوكرانيين وتضييق خط المواجهة.وحذر لابين من أن "هؤلاء سيموتون لأنهم من دون التعبئة لن يتمكنوا من إغلاق كامل خط المواجهة البالغ طوله 1.5 ألف كيلومتر، والذي ينشط اليوم".