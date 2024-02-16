Advertisement

عربي-دولي

ضابط يحذر من خسارة مدينة أوكرانية كبيرة بسبب قلة التمويل العسكري

Lebanon 24
16-02-2024 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1164866-638436651840365478.JPG
Doc-P-1164866-638436651840365478.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد ضابط متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية بأن بلاده قد تفقد المزيد من الأراضي لصالح روسيا في حال لم تقم كييف بدعم قواتها في المناطق التي يجري فيها القتال مع القوات الروسية.

وأشار الضابط المتقاعد الأوكراني، إيغور لابين، خلال مقابلة مع قناة "دايركت" التلفزيونية الأوكرانية إلى أن نقص في الأموال اللازمة للجيش قد يفقد أوكرانيا المزيد من الأراضي، مضيفا أن سكان مدينة زابوروجيه بالفعل يستعدون لتسليم المدينة.
Advertisement

وتابع لابين بالقول "اليوم لم يخصصوا الأموال المطلوبة لبناء خط دفاع في زابوروجيه لقد وجدوا الملايين لغايات أخرى، ولكن للأمور الدفاعية في زابوروجيه لم يخصصوا أي شيء"، مضيفا بالقول أن الحالة المزاجية لدى السكان سلبية للغاية.

ووفقا للابين، إذا استمرت قيادة أوكرانيا في اتخاذ مثل هذه القرارات، فلن يكون لدى القوات المسلحة الأوكرانية قريبا أي مدفعية، وسوف تتقلص أراضي أوكرانيا.

ولفت الضابط المتقاعد إلى أن كييف لن تكون قادرة على التعبئة، وهو ما سيؤدي في رأيه إلى زيادة عدد القتلى بين الجنود الأوكرانيين وتضييق خط المواجهة.

وحذر لابين من أن "هؤلاء سيموتون لأنهم من دون التعبئة لن يتمكنوا من إغلاق كامل خط المواجهة البالغ طوله 1.5 ألف كيلومتر، والذي ينشط اليوم".
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-02-16
03:24 | 2024-02-16
03:09 | 2024-02-16
03:08 | 2024-02-16
02:45 | 2024-02-16
02:34 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24