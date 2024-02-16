في قضية "النجمة الإباحية".. محكمة نيويورك ترفض محاولات ترامب إسقاط الاتهامات

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رفض قاض في نيويورك محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إسقاط اتهامات بالتستر على مدفوعات مالية لنجمة إباحية، مما يمهد الطريق أمام أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق ستبدأ في 25 آذار المقبل.وفي اليوم ذاته، حضر ممثلون عن ترامب جلسة منفصلة في أتلانتا للضغط من أجل استبعاد المدعين الذين يتهمونه بمحاولة التدخل في نتائج الانتخابات والابتزاز من القضية.قضايا جنائيةوالقضيتان من بين 4 قضايا جنائية يواجهها ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية. ويحاول محاموه تأجيل المحاكمات الفعلية لما بعد الخامس من تشرين الثاني موعد الانتخابات.من جانبه، أكد ترامب الذي استغل متاعبه القانونية لتحفيز أنصاره والتنديد بخصمه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، مجددا أن التهم "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".وقال لدى وصوله المحكمة "كيف يمكن خوض انتخابات إذا كنتم في محكمة في مانهاتن طيلة النهار؟"."لن يحظى بمحاكمة عادلة"في قاعة المحكمة قال فريق ترامب القانوني، إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة في نيويورك لأن هيئة محلفين أخرى في مانهاتن قضت بأن يدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول التي كان قد وجّه إليها إهانات بعد ادّعائها أنّه اعتدى عليها جنسيا.ورفض القاضي خوان ميرشان الطلب وكذلك الحجج التي قدمها المحامون عن وجود تغطية إعلامية كبيرة تحول دون أن تكون هيئة المحلفين غير منحازة.وقال ميرشان "بالنظر إلى جميع المعلومات المتوفرة لدي، نمضي قدما لاختيار هيئة المحلفين في 25 آذار".ودانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب في آذار 2023 على خلفية المبالغ التي دفعت لدانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.ما قصة الدفعات المالية؟وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات غرامية إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترامب، الآتي إلى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون (العربية).