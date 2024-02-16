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إقتصاد

"إذا توقفت الحرب الآن".. 20 مليار دولار كلفة إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
16-02-2024 | 01:10
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أعلن مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخميس، إن غزة ستحتاج إلى "خطة مارشال جديدة للتعافي من الصراع بين إسرائيل وحماس"، كاشفا أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريبا حتى الآن.
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وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014. وأضاف "نتحدث عن 20 مليار دولار تقريبا إذا توقف الصراع الآن".

وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.

وتابع أونكتاد: بحسب تقرير الشهر الماضي، فإن الأمر قد يستغرق حتى الرمق الأخير في هذه القرن حتى يستعيد اقتصاد غزة حجمه الذي كان عليه قبل الصراع إذا توقفت القتال في القطاع الفلسطيني على الفور. (سكاي نيوز)

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