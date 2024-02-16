ما جديد احتفال "سوبر بول" الذي تحوّل إلى كارثة؟

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اعتقلت السلطات الاميركية 3 أشخاص، في أعقاب إطلاق النار الذي شهده احتفال فريق تشيفز بفوزه في نهائي دوري كرة القدم "سوبر بول" في مدينة كانساس بولاية ميزوري.وأوضح رئيس شرطة المدينة ستايسي جريفز أمس الخميس، أنه لم يتم توجيه أي اتهامات بعد، وأن التحقيق في إطلاق النار مستمر، مضيفا: "نحن نعمل على تحديد متورطين آخرين. نريد التأكد من تقديم كل شخص كان مسؤولا عن جريمة الأمس إلى العدالة".وقال جريفز إن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن إطلاق النار ليس له أي صلة بالإرهاب أو التطرف، مؤكدا أن إطلاق النار نابع من خلاف بين عدة أشخاص.وأكد المسؤول الأميركي أن المحققين يبحثون ما إذا كانت هناك صلة بين الأشخاص الذين اعتقلوا خلال حادث إطلاق النار، مشيرا إلى أنه تم العثور خلال على عدد من الأسلحة النارية.