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عربي-دولي

يصعب اختراقها.. هكذا وصلت آلاف أنظمة "ستارلينك" موسكو

Lebanon 24
16-02-2024 | 02:22
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أكدت أوكرانيا مجدداً أن القوات الروسية تستعمل منذ أشهر معدات ستارلينك، وذلك على الرغم من نفي الشركة الأميركية التعامل مع موسكو.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية اللفتنانت جنرالكيريلو بودانوف، إن القوات الروسية في أوكرانيا تستخدم الآلاف من أنظمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تنتجها شركة سبيس إكس التابعة للملياردير الأميركي إيلون موسك.
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كما أضاف أن القوات الروسية تتواصل عبر نظام ستارلينك منذ فترة طويلة.

أما عن طريقة حصولها عليها، فأوضح بودانوف أن الروس يشترون تلك الأجهزة أو المحطات من شركات روسية خاصة تشتريها بدورها عبر وسطاء، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

سوق مفتوحة
وذكر أن الوسطاء يسلمون المعدات إلى الروس عبر دول مجاورة، منها جمهوريات سوفيتية سابقة.

إلى ذلك، أضاف أن الحصول على تلك الأجهزة سهل للغاية فالسوق مفتوحة، لاسيما أنها لا تعتبر أدوات عسكرية.

وبالفعل ما إن تضع عبارة STARLINK على محرك البحث الروسي Yandex.ru حتى تظهر أسماء العديد من التجار سواء في موسكو أو خارجها الذين يعدون بتثبيت الأنظمة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

بل إن أحد مواقع الويب strlnk.ru "يعد المستخدمين بتركيب تلك الأجهزة في شبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون برسوم شهرية تبدأ من 100 دولار شهريًا".

كما يوفر الموقع جهات اتصال مع التاجر بما في ذلك رقم هاتف محمول روسي وبريد إلكتروني.

يصعب اختراقها
وفي السياق، قال بن باري ضابط متقاعد كان يخدم في الجيش البريطاني لرويترز، إنه إذا استخدمت القوات الروسية ستارلينك فإن اتصالاتها ستكون أكثر أمناً، بحيث يصعب على أوكرانيا وحلفائها اختراقها.

وكانت المخابرات العسكرية الأوكرانية أعلنت يوم الاثنين الماضي أن القوات الروسية تتواصل عبر ستارلينك على الخطوط الأمامية، لكنها لم تكشف عن مدى استخدام تلك المحطات. (العربية)


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