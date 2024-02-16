حادث طعن بمبنى سكني في مونتريال.. هل من ضحايا؟

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قتلت امرأتان وأُصيبت أخرى بجروح خطيرة في حادث طعن بمبنى سكني في مونتريال أمس الخميس.وقالت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إن الشرطة قبضت على رجل أُصيب أيضاً عمره 44 عاماً، مضيفة أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.ووقع الهجوم قبيل الظهيرة بالتوقيت المحلي في كندا في ضاحية فودروي-دوريون، وتم نشر 5 سيارات إسعاف في مكان الحادث على بعد نحو 45 كيلومترا غربي مونتريال، وفقاً للتقرير.