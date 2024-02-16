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عربي-دولي

معارك عنيفة داخل مدينة أفديفكا.. هذا ما أعلنه الجيش الأوكراني

Lebanon 24
16-02-2024 | 03:24
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أكدت أوكرانيا اليوم الجمعة أن قواتها تخوض "معارك ضارية" مع القوات الروسية داخل مدينة أفديفكا بشرق البلاد وتقيم مواقع جديدة حول هذا المركز الصناعي فيما تكثف موسكو هجماتها.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم على تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن كييف ستبدل "كل ما بوسعها" لإنقاذ أرواح جنودها الذين يواجهون صعوبات على الجبهة الشرقية ولا سيما في مدينة أفديفكا المحاصرة من ثلاث جهات والتي اعتبر الوضع فيها "حرجا".
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وقال الجنرال المسؤول عن القوات الأوكرانية في شرق البلاد أولكسندر تارنافسكي على مواقع التواصل إن "معارك ضارية تدور في المدينة" مضيفا أن "فرقنا تستخدم كل قواها وكل الوسائل المتوافرة لاحتواء العدو".

وتقيم القوات الأوكرانية مواقع دفاعية جديدة حول أفديفكا في وقت يشير الجيش إلى احتمال الانسحاب بوجه موجات الهجمات الروسية المتتالية.

وقال تارنافسكي: "أعدّت مواقع جديدة ونواصل إقامة تعزيزات قوية آخذين بالاعتبار كل السيناريوهات المحتملة".

وأكد أن أولوية كييف هي حماية قواتها موضحا: "نثمّن كل شبر من أرض أوكرانيا، لكن القيمة الكبرى والأولوية الأولى بنظرنا هي الحفاظ على حياة كل جندي أوكراني".

ووصف الوضع في أفديفكا بأنه "صعب ولكن تحت السيطرة".

وتشن القوات الروسية هجوما منذ أكتوبر على المدينة الواقعة في حوض دونباس، حيث يواجه الجيش الأوكراني صعوبات متزايدة.

وسيشكل سقوط أفديفكا انتصارا رمزيا مهما لروسيا. (سكاي نيوز)


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