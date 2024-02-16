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عربي-دولي
استطلاع رأي يكشف: هذا مصير حزب نتنياهو لو تمت انتخابات إسرائيل اليوم
Lebanon 24
16-02-2024
|
04:03
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كشف استطلاع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية حصول الكتلة المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 76 مقعدا، وخروج الصهيونية الدينية بزعامة سموتريش مع الكتلة الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفارق كبير عند 44.
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ووفقا للصحيفة، المعارضة الحالية، إلى جانب حزب الوحدة الوطنية، بزعامة بيني غانتس، يمكن أن تحصل على 76 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، إذا أجريت الانتخابات اليوم.
ويتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب غانتس على 40 مقعدا، بينما يحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 18 مقعدا.
وكان التغيير الأكثر أهمية في الاستطلاع هو أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريش، لم يتجاوز نسبة الـ 3.25 بالمئة اللازمة لدخول الكنيست.
وفي الانتخابات الأخيرة، حصل سموتريتش، الذي خاض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتامار بن غفير، على 14 مقعدا.
وحصل حزب "يش عتيد" بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد على 12 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، وحزب "شاس" المتشدد بزعامة أرييه درعي، على 9 مقاعد. (سكاي نيوز)
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