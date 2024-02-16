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عربي-دولي

ابنة البغدادي تكشف معلومات خطيرة.. بمن أجبرها على الزواج بعمر الـ12؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 04:27
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كشفت ابنة زعيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي عن تفاصيل مهمة تتعلق بوالدها الذي روع العالم لسنوات، وفرض "خلافته" المزعومة على مساحات واسعة في سوريا والعراق، وذلك بعدما كشفت والدتها أيضاً عن بعض المعلومات في مقابلة حصرية مع العربية/الحدث.
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وروت أميمة، ابنة زعيم داعش القتيل، من معتقلها في العراق، كيف أجبرها والدها على الزواج من مرافقه الشخصي في سن الثانية عشرة، كما تحدثت عن الأيام التي قضتها متنقلة بين السبايا في أوكار "الخليفة المزعوم".

وكانت زوجته كشفت أيضاً أن البغدادي أخذ أكثر من 10 سبايا إيزيديات، وعاش بينهن. كما كشفت هوسه وأنصاره بالنساء، لدرجة حولوا فيها الخلافة المزعومة إلى دولة نساء وسبايا.

وبينت أن إبراهيم العواد الذي عرف لاحقاً بزعيم داعش الشهير، كان متزوجا من أربع نساء، ولديه 11 ولداً.

إلى ذلك، أشارت أسماء التي اقترنت بالعواد سنة 1999 إلى أن "أبو محمد العدناني وأبو حسن المهاجر كانا يرافقان البغدادي بشكل دائم"، مضيفة أنه في الفترة الأخيرة قبل مقتله، بات قلقاً جداً من ملاحقة وترصد المسيرات الأميركية.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، كان قتل في تشرين الأول 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

واندحر التنظيم عام 2017، حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة. (العربية)
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