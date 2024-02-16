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عربي-دولي

"لصّ ومجنون"... رئيس الأرجنتين متّهم بسرقة طائرة "بوينغ"

Lebanon 24
16-02-2024 | 04:23
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وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي بأنه لص، متهما إياه بسرقة طائرة "بوينغ" فنزويلية بعد احتجازها بالأرجنتين ونقلها سرا إلى الولايات المتحدة.

وقال مادورو: "إنهم سرقوا طائرة تابعة لشركة Emtrasur. سرق اللص ميلي طائرة فنزويلية. سرق هذا البطل اليميني المتطرف طائرة من فنزويلا. يشابه ميلي شخصا مجنونا أو هو مجنون بالفعل".
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ووعد بأن بلاده سترد "بشكل حاسم ومباشر ومتناسب على هذا الهجوم وباستخدام جميع الموارد المتاحة".

وتم القبض على طائرة "بوينغ" الفنزويلية في حزيران 2022 في مطار إيزيزا بالأرجنتين بناء على طلب من السلطات الأميركية. وقالت وسائل إعلام فنزويلية، الاثنين الماضي، إنه تم نقل هذه الطائرة جوا إلى فلوريدا في الولايات المتحدة تحت ستار رحلة عسكرية، للتحايل على عدم الحصول على تصريح من منظمة الطيران المدني الدولي في مختلف المجالات الجوية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة طائرة "بوينغ 747" من شركة Emtrasur الفنزويلية. وأعلنت أن هذه الطائرة كانت تملكها سابقا شركة Mahan Air الإيرانية. وتزعم الوزارة أن الشركة الفنزويلية اشترت هذه الطائرة مع انتهاك للعقوبات الأميركية، مضيفة أنه في الفترة من شباط إلى أيار 2022 قامت الطائرة برحلات جوية بين كراكاس وموسكو وطهران.
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