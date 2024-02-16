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عربي-دولي

بعد تداول فيديو لرؤوس مقطوعة.. الجيش السوداني يؤكد:"سنحاسب المتورطين"

Lebanon 24
16-02-2024 | 04:53
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انتشرت فيديوهات صادمة لعنصرين من القوات المسلحة يلوحان برأسين مقطوعين، تم تداولها بشكل واسع منذ أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الجيش السوداني يؤكد أنه يلاحق الموضوع.

وأوضح أنه يجري بشأن تلك المقاطع المصورة التي وصفها بالصادمة، لأفراد يحملون رأسين مقطوعين من منسوبي قوات الدعم السريع.
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نلتزم بالقوانين

كما شدد في بيان، اليوم الجمعة، على أنه سيتم محاسبة المتورطين إذا ثبت انتماؤهم للقوات المسلحة.

إلى ذلك، أكد تقيد القوات المسلحة التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية و"عدم مجاراة الميليشيات في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب"، وفق تعبيره.

أتى ذلك، فيما دخلت الحرب مع الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، شهرها الحادي عشر وسط تراجع الآمال بقرب التوصل لحل بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد.

ومنذ اندلاع الصراع العنيف بين الجانبين، تبادل الطرفان العديد من الاتهامات التي تنوعت بين سرقة ونهب المنازل والمؤسسات إلى قصف المدنيين، واعتقالهم دون مسوغات، وصولاً حتى إلى اغتصاب النساء، بحسب ما أوردت بعض التقارير الأممية.(العربية)

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