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عربي-دولي

فيديو لدهس فتيات ينتشر في السعودية.. شاهدوا ماذا حصل

Lebanon 24
16-02-2024 | 04:56
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وثق فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لحظة قيام سيدة بدهس عدة فتيات خلال جلوسهن على أحد الأرصفة في الخرج وسط السعودية.

وأظهر جلوس الفتيات على الرصيف بجوار بعضهن، بينما انطلقت قائدة إحدى المركبات التي كانت تنوي إدخالها إلى موقف السيارات لركنها، بشكل مفاجئ نحو الفتيات اللواتي كن يجلس أمام أحد المحلات التجارية.

وفيما حاولت قائدة السيارة السيطرة عليها بعد دهس الفتيات، فإنها لم تفلح بل عادت بها للخلف، بينما الفتيات ملقيات على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص.
 
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كما اصطدمت المرأة بسيارة أخرى كانت متوقفة في الخلف، قبل أن تنزل مسرعة ومرعوبة للاطمئنان على البنات، حسبما أظهر الفيديو.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمرور أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية.(العربية)

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