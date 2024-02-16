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لافروف: الكرة ليست في ملعب روسيا

Lebanon 24
16-02-2024 | 05:18
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الكرة ليست في ملعب موسكو في الحوار مع أوكرانيا، وعلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل ذلك إلغاء مرسومه الذي يحظر التفاوض مع روسيا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي بالذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا: "أريد التذكير بمرسوم زيلينسكي الذي يحظر التفاوض مع الحكومة الروسية. لقد أشار الرئيس الروسي إلى ذلك مرارا عندما أثار الغرب مسألة الحوار مع كييف. عليكم أن تجبروا زيلينسكي على إلغاء مرسومه الذي يحظر التفاوض مع روسيا. الكرة ليست في ملعبنا والجميع يدرك ذلك جيدا".
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وقال: "هناك اتفاق مضى عليه نحو عامين، إلا أن الأنغلوساكسونيين عرقلوا الاتفاق. الكرة في ملعب الغرب وليس في ملعبنا".

وأضاف أن "الغرب في صوت واحد يريد عقد مؤتمر للسلام، ويقولون أن صيغة زيلينسكي هي الطريق الوحيد للمفاوضات، وأن الغرب  يحاول "إقناع" دول الأغلبية العالمية بالانضمام إلى صيغة زيلينسكي من خلال العقوبات والتهديد". (روسيا اليوم) 
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