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رد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون على النائبة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي مارغوري تايلور غرين التي وبّخته بدعوتها له "لتقبيل مؤخرتها" عوضا عن التدخل في الشؤون الأميركية.ونفى كاميرون رغبته في إلقاء محاضرات على الأميركيين، مشددا على أنه "ليس الشخص الذي يريد إلقاء محاضرات على الأصدقاء الأميركيين، أو إخبار الأصدقاء الأميركيين بما يجب عليهم فعله".وأضاف: "نريد حقا أن نرى الكونغرس يقرّ هذه الأموال لدعم أوكرانيا اقتصاديا، ولكن بشكل حاسم عسكريا في الأشهر المقبلة"، مؤكدا أنه "يتعيّن علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على تحقيق النجاح في هذا العام وما بعده".وقال: "يجب ألا ندع بوتين يظن أنه يستطيع أن يتفوق علينا أو يؤخرنا، ولهذا السبب فإن هذا التصويت في الكونغرس مهم للغاية.. أقول ذلك كشخص لديه حب عميق ودائم للولايات المتحدة لديمقراطيتها، وإيمانها بالحرية و كشخص يؤمن حقا بأهمية تحالفنا". (روسيا اليوم)