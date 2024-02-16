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إسرائيل تعتقل 20 مشتبها بهم في هجمات 7 تشرين الاول

Lebanon 24
16-02-2024 | 07:29
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل في مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، 20 مشتبها بهم في هجمات 7 تشرين الاول.


وأضاف: "يُواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة ومحدودة ضد منظمة حماس في مستشفى ناصر، ويستند هذا النشاط إلى معلومات استخباراتية". (سكاي نيوز)
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مستشفى ناصر

غزة

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