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عربي-دولي
إسرائيل تعتقل 20 مشتبها بهم في هجمات 7 تشرين الاول
Lebanon 24
16-02-2024
|
07:29
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل في مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، 20 مشتبها بهم في هجمات 7 تشرين الاول.
وأضاف: "يُواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة ومحدودة ضد منظمة حماس في مستشفى ناصر، ويستند هذا النشاط إلى معلومات استخباراتية". (سكاي نيوز)
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مستشفى ناصر
غزة
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