إسرائيل تعتقل 20 مشتبها بهم في هجمات 7 تشرين الاول

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل في مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، 20 مشتبها بهم في هجمات 7 تشرين الاول.





وأضاف: "يُواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة ومحدودة ضد منظمة حماس في مستشفى ناصر، ويستند هذا النشاط إلى معلومات استخباراتية". (سكاي نيوز)

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