خطّة يُعدّها حلف "الناتو"... هكذا سيتصرّف في حال إندلاع نزاع مع روسيا

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "فاينانشال تايمز" قالت إنّ "مركز قيادة حلف "الناتو" في مدينة أولم الألمانية، يُعدّ خطة لنشر قوات الحلف في كافة أنحاء أوروبا، وتأمين إمدادها في حال اندلاع نزاع مع روسيا".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تذكرهم أنّ التقييمات الجديدة للقدرات العسكرية الروسية وتهديد أمن "الناتو" من روسيا أدّت إلى ارتفاع قلق الحكومات الغربية والضغط بهدف زيادة الاستثمارات في الدفاع.وقالت إن إعداد هذه الخطة سيعتمد على الدروس التي سيتم استخلاصها من مناورات "المدافع الصامد" التي يجريها الحلف، مشيرة إلى أن "هذه أكبر مناورات للناتو منذ نهاية الحرب الباردة". (روسيا اليوم)