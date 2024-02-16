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عربي-دولي

بسبب الجوع... تشاد تُعلن حالة الطوارئ الغذائية في البلاد

Lebanon 24
16-02-2024 | 09:41
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أفاد موقع Tchadinfos بأن السلطات التشادية أعلنت حالة الطوارئ الغذائية في عموم البلاد، على خلفية الجوع ونقص الغذاء.

ووفقا لمعلومات الموقع، فإن سلطات البلاد وعدت بتقديم مساعدات إنسانية للفئات الضعيفة من السكان.
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وأشار إلى أنه لهذا السبب قامت السلطات بإنشاء هيئة خاصة لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة. (روسيا اليوم)
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