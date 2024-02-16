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إقتصاد

شركة ترفع أسعار السجائر

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:11
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أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار كافة منتجاتها وعلى رأسها السجائر للمستهلكين.

وقالت الشركة في بيان إن الزيادة في الأسعار التي شملت السجائر والسيجار والمعسل وغيرها ستطبق اعتبارا من غد السبت.
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ووصلت أسعار بعض أصناف السجائر الشعبية التي تصنعها الشركة مثل "كليوباترا" والتي تتعدد أنواعها إلى مستوى يتراوح بين 22 و30 جنيها. (العربية)

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