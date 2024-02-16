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عربي-دولي

الأمم المتحدة تُحذّر من نزوح اللاجئين الفلسطينيين من رفح إلى سيناء

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:38
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حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من نزوح اللاجئين الفلسطينيين من رفح جنوب قطاع غزة إلى سيناء المصرية، ما سيشكل كارثة على أصعدة عدة.

وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ستكون كارثة على الفلسطينيين... كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام".
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وعندما سئل عما إذا كانت السلطات المصرية قد اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة قال: "المصريون قالوا إنه يجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك". (روسيا اليوم)
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