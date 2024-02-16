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عربي-دولي

برلين توقع مع كييف اتفاقا أمنيا.. وتقدم ضمانات بمواصلة الدعم

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:48
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وقعت أوكرانيا وألمانيا اتفاقا أمنيا ثنائيا الجمعة تلتزم ألمانيا بموجبه بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا طالما كييف بحاجة له.

وفقا للاتفاقية الخاصة بالتعاون الأمني والدعم الطويل الأجل بين ألمانيا الاتحادية وأوكرانيا، تلتزم برلين بتقديم الدعم لكييف طالما هناك حاجة لذلك.
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لكنها تلزم أوكرانيا باستخدام المساعدات بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب الاتفاقية، تعتزم ألمانيا تقديم دعم ثابت طالما كان ذلك ضروريا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، واستعادة وحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دوليا، وضمان مستقبل حر وديمقراطي، وتمكين أوكرانيا من مواصلة تقديم الخدمات لشعبها والحفاظ على أداء اقتصادها.
 
كما ينص الاتفاق على مواصلة ألمانيا مشاركتها في تنسيق الدعم الدولي لأوكرانيا مع الشركاء ضمن مجموعة الاتصال "رامشتاين"، التي تتولى تنسيق المساعدات المقدمة لكييف. (روسيا اليوم) 
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