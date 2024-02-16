برلين توقع مع كييف اتفاقا أمنيا.. وتقدم ضمانات بمواصلة الدعم

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وقعت أوكرانيا وألمانيا اتفاقا أمنيا ثنائيا الجمعة تلتزم ألمانيا بموجبه بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا طالما كييف بحاجة له.وفقا للاتفاقية الخاصة بالتعاون الأمني والدعم الطويل الأجل بين ألمانيا الاتحادية وأوكرانيا، تلتزم برلين بتقديم الدعم لكييف طالما هناك حاجة لذلك.لكنها تلزم أوكرانيا باستخدام المساعدات بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.وبحسب الاتفاقية، تعتزم ألمانيا تقديم دعم ثابت طالما كان ذلك ضروريا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، واستعادة وحدة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دوليا، وضمان مستقبل حر وديمقراطي، وتمكين أوكرانيا من مواصلة تقديم الخدمات لشعبها والحفاظ على أداء اقتصادها.