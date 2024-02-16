برنامج الأغذية العالمي يطالب باتخاذ إجراءات "أمنية" لإنهاء المجاعة بغزة

طالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، الجمعة، بـ"ضمانات أمنية" لإدخال إمدادات غذائية لإنهاء المجاعة، التي تهدد 2.2 مليون شخص بقطاع غزة.

وأضافت ماكين، في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس: "لدينا إمدادات غذائية تنتظر على حدود غزة، وسنكون قادرين على توسيع العمل لإطعام 2.2 مليون شخص في أنحاء القطاع".

وأكدت المسؤولة الأممية أن "برنامج الأغذية العالمي قادر على إنهاء المجاعة بغزة، التي تهدد 2.2 مليون شخص، لكننا نطالب بضمانات أمنية وإمكانية وصول مستدامة لتقديم الخدمات بأمان".

( الأناضول)