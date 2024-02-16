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عربي-دولي

تضاعف الجهود الدولية لوقف الهجوم على رفح

Lebanon 24
16-02-2024 | 12:35
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أي هجوم على مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة سيكون "مدمرا" لـ 1.5 مليون فلسطيني، الذين هم على حافة البقاء.

 

وخلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر ميونيخ الأمني الستين الجمعة، خاطب غوتيريش الدبلوماسيين في أنحاء العالم قائلا إن "السياسة العالمية وصلت إلى طريق مسدود ولا تعمل لمصلحة أحد".

 

وأضاف غوتيريش أن "عالمنا يواجه تحديات وجودية، لكن المجتمع العالمي أكثر تشرذما وانقساما من أي وقت مضى خلال الـ 75 عاما الماضية".

 

وتابع أنه "لا مبرر لهجمات حماس يوم 7 تشرين الأول الماضي، أو الرد العسكري الإسرائيلي الذي تضمن عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني".

( الأناضول)
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