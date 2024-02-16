أردوغان: السلطات "لم تقع في فخ" المعارضة التركية

اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان المعارضة التركية بمحاولة جر بلاده إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن السلطات "لم تقع في فخ" المعارضة والغرب لزعزعة الاستقرار في حوض البحر الأسود.

Advertisement

ونقلت وكالة "TRT Haber" حديث أردوغان في تجمع حاشد في بلدة غيريسون المطلة على البحر الأسود: "في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، حاولنا إخماد الحريق (تهدئة التوترات)، وعدم صب الزيت إلى النار. لقد بذل حزب الشعب الجمهوري [المعارض] وشركاؤه جهودا كبيرة لجرنا إلى الحرب. وفي الآونة الأخيرة، خلال انتخابات 14-28 أيار، تمادوا إلى حد توجيه اتهامات لا أساس لها ضد روسيا، فلم نستسلم لتلفيقات المعارضة، وقد أثبت الوقت أننا على صواب".

وأضاف الرئيس التركي: "لم تحصل زعزعة هدوء البحر الأسود. لم تنتشر شرارة الحريق في المنطقة إلى بلدنا. لم نقع في فخ المعارضة والقوى الغربية".

( روسيا اليوم)