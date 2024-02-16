كامالا هاريس: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس اليوم، في مؤتمر ميونيخ الأمني أنه يمكن تحقيق حل الدولتين، وهذا سيكون مثابة الفعل المناسب للسلام والأمن الإسرائيلي والفلسطيني عالميا.

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ونددت هاريس بالعزلة الأمريكية في تصريحاتها أمام قادة العالم الذين يتجمعون وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وقالت: "وكما أوضح الرئيس بايدن خلال السنوات الثلاث الماضية، فإننا ملتزمون بمتابعة المشاركة العالمية لدعم القواعد والمعايير الدولية للدفاع عن القيم الديمقراطية في الداخل والخارج، والعمل مع حلفائنا وشركائنا في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان حل الدولتين يمكن تحقيقه، قالت هاريس: "الإجابة المختصرة هي نعم.. أعتقد أنه كذلك، لكن يجب أن نضع المناقشة في سياقها". زاعمة أن حماس ارتكبت عملا إرهابيا كان يهدف إلى ذبح أكثر من 1200 إسرائيلي بريء وكثير منهم من الشباب الذين يحضرون حفلة موسيقية"، مدعية أن "النساء تعرضن للتعذيب والاغتصاب بشكل فظيع، وتم استخدامهن كأداة للحرب ومن المهم أن نتذكر ذلك". ونفت مصادر غربية وإسرائيلية ادعاءات اغتصاب النساء خلال عملية طوفان الاقصى، فيما أشارات تحقيقات إسرائيلية أن عشرات الاسرائيليين قتلوا بنيران إسرائيلية.

وزعمت أن "الإدارة (الأمريكية) كانت واضحة في أن عددا كبيرا جدا من الأبرياء قد قُتلوا، وأن على إسرائيل أن تفعل ما هو أفضل لحمايتهم"، مشيرة إلى "وجود أنفاق حماس تحت المستشفيات وما يعنيه ذلك من حيث الصراع".

وأضافت: "لقد رأينا ما يحدث من خلال الصور التي نراها يوميا عن المعاناة الإنسانية والحاجة إلى المساعدات الإنسانية.. لقد كنت أنا والرئيس وإدارتنا مصرين للغاية على وصول تلك المساعدات الإنسانية، وننظر إلى ظروف ما يحدث".

وشددت هاريس على أنه "لا ينبغي لإسرائيل إعادة احتلال غزة بعد إطلاق سراح الرهائن، وأن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الرائدة في إصلاح الحكم في غزة".

وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك في رأيي سلام وأمن لتلك المنطقة، لشعب إسرائيل أو للفلسطينيين والشعب في غزة، بدون حل الدولتين. ولا يمكننا التخلي عن كيفية وصولنا إلى هناك. سيكون الأمر مهما".