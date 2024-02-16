العاهل الأردني لماكرون: الهجوم على رفح ستكون له "عواقب كارثية"

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، من تبعات الهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الإليزيه، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال الملك عبد الله، وفق البيان، إن "شن هجوم إسرائيلي على رفح التي نزح إليها نحو 1.5 مليون شخص بسبب الدمار الدائر في غزة، سيكون له تبعات إنسانية كارثية".

وحذر من أن "استمرار الحرب المدمرة في القطاع والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، ستمتد آثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير".

وأكد "ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة"، وكذلك "ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

ولفت ملك الأردن إلى أن الأونروا "هي شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة".

( الأناضول)