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عربي-دولي

فوضى وإعتداء على الشاحنات.. هل تمّ اقتحام معبر رفح؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 13:11
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نفى مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في غزة، اليوم الجمعة، ما أشيع عن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر قوله إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
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وأضاف المصدر: "أشعل مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر، ثم قاموا بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع".


وتابع: "تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات".


ومعبر رفح البري هو معبر حدودي يقع عند مدينة رفح بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر.
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