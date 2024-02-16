المساعدات الأميركية لأوكرانيا لا تزال عالقة

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها للحصول على دعم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لحزمة المساعدات الطارئة لأوكرانيا، التي مررها مجلس الشيوخ، في وقت سابق، حرصت إدارة الرئيس بايدن على تأكيد دعمها لكييف، في العديد من المحافل الدولية، من اجتماع ميونيخ للأمن إلى اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو.

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ووافق مجلس الشيوخ على إجراء بقيمة 95 مليار دولار لتمويل أوكرانيا، وكذلك إسرائيل وتايوان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع انضمام 22 جمهورياً إلى معظم الديمقراطيين في الدعم.

وقال جونسون إن مجلس النواب لن يتعرض للتخويف لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ، واصفاً الإجراء بأنه غير كافٍ لأنه لا يحتوي على أحكام لتشديد أمن الحدود، لكنه لم يقدم اقتراحاً مضاداً خاصاً به.

ويهدد اعتراض مجلس النواب على تمرير الصفقة مع مجلس الشيوخ، إلى إبقاء المساعدات لأوكرانيا معلقة من دون حل.

وتوقع العديد من المراقبين أن تتوصل الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى حل عقدة أوكرانيا، في ظل اقتراحات تدعو إلى فصل المساعدات الخارجية المقترحة، سواء لكييف أو لإسرائيل أو تايوان، عن بعضها البعض، بما يضمن تمريرها في مجلس النواب.

خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، الخميس، ناقش الوزراء التقدم المحرز في زيادة إنتاج الذخيرة، حيث أوضح أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، أن هناك «حاجة إلى التحول من الوتيرة البطيئة في وقت السلم، إلى وتيرة الإنتاج العالية التي يتطلبها الصراع»، من أجل إعادة ملء المخزونات ومواصلة دعم أوكرانيا.

وفي الأشهر الماضية، وافق «الناتو» على عقود بقيمة 10 مليارات دولار أميركي. وقال ستولتنبرغ: «هذا يساعد أوكرانيا، ويجعل حلف شمال الأطلسي أقوى، ويوفر المزيد من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في أوروبا وأميركا الشمالية».

وتناول الوزراء تدهور البيئة الأمنية، في ظل تصاعد التهديدات الروسية، من بينها الحديث عن تطويرها لسلاح نووي فضائي جرى الكشف عنه في واشنطن (الخميس).

وأكد الأمين العام أنه على الرغم من أننا «لا نرى أي تهديد عسكري وشيك ضد الحلف، فإن (الناتو) يواصل ضمان عدم وجود مجال لسوء التقدير في موسكو بشأن استعدادنا لحماية جميع الحلفاء».

وشدد ستولتنبرغ على أهمية الدعم المستمر لأوكرانيا، ورحب بإعلانات الدعم الأخيرة، بما في ذلك من كندا وفنلندا والنرويج، التي تغطي القدرات الرئيسية مثل طائرات «إف-16» وقطع الغيار، وكذلك الدفاع الجوي.

ورحب كذلك باجتماع مجموعة من الحلفاء بهدف تسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا، وبأن 20 من حلفاء الناتو قد وافقوا على تشكيل تحالف لإزالة الألغام في أوكرانيا.

وخلص ستولتنبرغ إلى القول: «يمثل حلفاء الناتو معاً 99 في المائة من إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتزامنا المستمر ضروري للحفاظ على حرية أوكرانيا»، مؤكداً «مواصلة الوقوف إلى جانبها من أجل أمنها وأمننا».

( الأناضول)