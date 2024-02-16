بعد وفاة نافالني.. بايدن يكشف عن خطر قومي وهذا ما قاله عن "نووي" روسيا

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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا ترى تهديداً نووياً في الإجراءات الحالية التي تتخذها روسيا.وفي تصريح، اليوم الجمعة، على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، كشف بايدن عن "الخطر الذي يهدد الأمن القومي" والذي أقلق المؤسسة الأميركية هذا الأسبوع.وأكد أنه لا يوجد دليل على أن روسيا تنوي "المضي قدماً في فعل أي شيء في الفضاء".كما لفت إلى أن "روسيا لديها القدرة على إطلاق نظام إلى الفضاء يمكن أن يسبب أضرارا محتملة للأقمار الصناعية، لكن لم يحدث شيء مثل هذا حتى الآن"، معرباً عن أمله في ألّا يحدث.